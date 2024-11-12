Зароблятиме на цьому: який план припинення вогню розглядає Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп має височезні амбіції та хоче стати головним "голубом миру" на планеті. Але паралельно він здатен піти на цікаві рішення, які будуть вигідні Україні.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що від Трампа можна очікувати чого завгодно. Але спершу він обере шлях примирення різних війн та конфліктів, які так чи інакше зачіпають інтереси Сполучених Штатів. Чи це спрацює – велике питання.

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Чи отримає Україна допомогу від Трампа

Як припустив Клочок, Трамп – політик із досвідом, який вже був президентом США. Але паралельно він бізнесмен, який любить отримати вигоду. Його першим кроком буде замирення. А далі може бути цікавіше.

Трамп спробує домовитися з Росією, щоб було замирення. Тобто припинення вогню. Так само він буде домовлятися з Північною Кореєю, Іраном. Далі підуть гарантії безпеки. Але це буде зброя за гроші. Трамп на цьому зароблятиме. В душі він залишається бізнесменом, який все вимірює грішми,

– сказав Трамп.

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Цілком ймовірно, що в перспективі Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру. Тому він спробує завершити низку війн та конфліктів на планеті. До речі, свого часу він критично висловлювався, що таку нагороду колись безпідставно отримав його попередник Барак Обама.

Спершу Трамп спробує мирний спосіб. Якщо Росія, КНДР чи Іран не погодяться, то він зможе реалізувати свої амбітні плани у силовий спосіб. Не варто відкидати і намагання європейських чиновників тісно працювати з Трампом. Там розуміють загрозу, яку несе Росія. Для них питанням життя і смерті є виживання України,

– зауважив Клочок.

Додамо, зараз лунає багато припущень щодо так званого "мирного плану" Трампа. Західні ЗМІ писали, що він наразі не затверджений. Його радники пропонують низку ідей, серед яких є і замороження війни на теперішній лінії бойового зіткнення.