Чи увійшли росіяни у Мирноград: військові пояснили ситуацію в місті

Речник угруповання військ "Схід" розповів, що російським військовим вдалося прорватися на околиці Мирнограду на Покровському напрямку. Військові уточнили, що насправді ворог не перебуває в населеному пункті.

Яка ситуація в Мирнограді?

Захисники України згадали про речника угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала в телеефірі. Він заявив, що російським військовим вдалося прорватися на околиці Мирнограду на Покровському напрямку.

Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську,

– пояснили військові.

Бійці підкреслили, що ворог зараз не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України.

Що відомо про ситуацію в Донецькій області?