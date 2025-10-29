Чи увійшли росіяни у Мирноград: військові пояснили ситуацію в місті
- Російським військовим вдалося прорватися на околиці Мирнограду на Покровському напрямку, але в самому населеному пункті їх немає.
- Ситуація в Мирнограді та його околицях контролюється Силами оборони України.
Речник угруповання військ "Схід" розповів, що російським військовим вдалося прорватися на околиці Мирнограду на Покровському напрямку. Військові уточнили, що насправді ворог не перебуває в населеному пункті.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Угрупування військ "Схід".
Яка ситуація в Мирнограді?
Захисники України згадали про речника угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала в телеефірі. Він заявив, що російським військовим вдалося прорватися на околиці Мирнограду на Покровському напрямку.
Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську,
– пояснили військові.
Бійці підкреслили, що ворог зараз не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України.
Що відомо про ситуацію в Донецькій області?
До слова, Президент України заявляв, що російські окупанти хотіли окупувати Добропілля, проте ЗСУ зірвали ці наміри, завдавши ворогу значних втрат.
Путіну потрібно було Добропілля. І наші зробили правильно. Ми не знаємо, що зробили б "рускі", якби ми не провели Добропільську операцію. Вони там стерли багато своїх військових. Їхніх людей у полоні 2200, це за більш ніж 6 місяців 2025 року. Весь схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили, – сказав Зеленський.
У The Financial Times зазначили, що Володимир Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада 2025 року, активізувавши наступальні дії на сході України.