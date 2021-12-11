На Волині помер ветеран АТО на псевдо "Ураган"

На Волині внаслідок важкої хвороби зупинося серце Михайла Васильовича Харківа. Чоловік під псевдо "Ураган" захищав Станицю Луганську, Малінове, Тепле.

Псевдо йому обрали тому, що "був для ворогів, як стихійне лихо". Серце 59-річного військового перестало битись 10 грудня.

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На Волині помер ветеран АТО "Ураган"

Серце ветерана зупинилося зранку 10 грудня. Похорон відбувся 11 грудня о 12 годині в селі Скригове Луцького району, що на Волині,

– повідомило видання.

Чоловік на фронт поїхав 5 лютого 2015 року.

"Негоже було мені, офіцерові, лежати на дивані у той час, як гинуть українські діти", – пояснював за життя своє рішення.

У мирному житті він майже 30 років був вчителем музики у школі, грав на баяні та ще на кількох інструментах. Тож відразу на фронті обрав собі псевдо "Баян", однак побратими охрестили чоловіка "Ураганом", адже був ніби стихійне лихо для ворога.



У мирному житті чоловік викладав музику дітям у школі / Фото volyn.com.ua

На фронті він брав участь у боях в Новомихайлівці, боронив Станицю Луганську, Малінове, Тепле. На той час й на Донеччині, й на Луганщині тривали жорстокі бої.

За 15 місяців служби Михайла його дружина Євгенія вишила 15 ікон. Саме вони мали стати оберегами для її чоловіка. Відомо, що дружина загиблого військового – вчителька християнської етики у школі. У пари також є дорослий син, який вже одружений.



Ветеран АТО з дружиною / Фото "Голос України"

Після повернення з фронту у 2016 році Євгенія та Михайло Харківи звели капличку в рідному селі. Сам військовий пояснював, що таким вчинком дякував Богу за те, що повернувся живим.

Також військовий став переможцем акції "Герої нашого часу" від місцевого видання.



Ветеран АТО отримав звання "Героя нашого часу" / Фото volyn.com.ua

Після повернення з фронту збудував капличку в рідному селі – дивіться відео

Останні трагічні втрати серед військових

У зоні бойових дій на Донбасі 5 грудня загинув захисник з Львівщини Руслан Ниров. Його поховали 9 грудня в рідному селі на Пустомитівщині.

8 грудня у 69 років помер легендарний волонтер Сергій Максимець з позивним "Дядя Серьожа", що допомагав нашим військовим з початку російсько-української війни.

4 грудня у Львові перепоховали кіборга Олександра Бондара. Боєць загинув у 2015 році, обороняючи Донецький аеропорт від окупантів.

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