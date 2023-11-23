"Марина" замість "Маргарита": голова російської партії вдочерив депортовану з Херсона дівчинку

Очільник партії "Справедлива Росія – За правду " Сергій Миронов разом із дружиною вдочерили вивезену до країни-агресорки під час окупації Херсона десятимісячну дитину. В Україні готують докази чергового злочину окупантів, аби передати їх до суду в Гаазі.

Влітку 2022 року росіяни вивезли з дитбудинку у Херсоні 48 дітей. Серед них – десятимісячна Маргарита Прокопенко та дворічний Ілля Ващенко.

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Дівчинку "вибрала" дружина Миронова

У депортації маленьких Маргарити та Іллі до Росії безпосередню участь брала дружина голови російської партії Інна Варламова, яка у серпні відвідала окуповану Херсонщину. Жінка навідалася до обласної дитячої лікарні, де на той момент Маргариту лікували від бронхіту. Також у лікарні тоді перебував і дворічний Ілля. Наступного дня дітей виписали і вивезли до Росії нібито для "подальшого обстеження".

За даними BBC, вже у грудні 2022 суд видав Миронову та його жінці дозвіл на те, щоб удочерити депортовану дівчинку. Тоді їй якраз виповнилося трохи більше року. Подружжя змінило викраденій дитині ім'я. Замість Маргарити Прокопенко вона стала Маріна Миронова. У рядку про місце народження замість Херсона тепер вказано Подільськ.

: ЗМІ з'ясували, що матір Маргарити позбавили батьківських прав, а батько дівчинки помер. Втім, дитина має інших родичів.

Про Іллю точних даних немає. Журналісти довідалися, що у вересні 2023 року хлопчику підробили нове свідоцтво про народження. Дитина теж перебуває у Московській області.

В Україну повернули підлітка, якого росіяни вивезли з Маріуполя

У перші місяці війни 17-річного Богдана Єрмохіна росіяни вивезли до країни-агресорки. Хлопець був сиротою. Підліток навчався у металургійному коледжі у Маріуполі і його законним представником був директор навчального закладу.

У Росії підлітка віддали під опікунство родині ветерана війни у Чечні.

Хлопець намагався втекти до України самостійно. Однак його затримали.

У листопаді 2023 року Богдану прийшла повістка.

Хлопець звернувся до Зеленського із проханням повернути його додому.

Згодом омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що триває робота над поверненням українця на батьківщину.

19 листопада хлопця вдалося повернути до України.

За даними російських ЗМІ, станом на 1 вересня 2023 року до Росії депортували понад 744 тисячі українських дітей. Нині офіційно задокументовано щонайменше 20 тисяч випадків незаконної депортації українських дітей до країни-агресорки.