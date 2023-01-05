Жива легенда: сотенний УПА Мирослав Симчич відзначає 100-річний ювілей

Славнозвісному сотенному УПА з Івано-Франківщини Мирославу Симчичу виповнилось 100 років. Чоловік у юнацькому віці боровся за нашу країну під позивним "Кривоніс".

Восени 2022 року панові Мирославу присудили звання Героя України та вручили орден "Золота Зірка" за героїзм, що він виявив у боротьбі за незалежність України. У четвер, 5 січня, мер Івано-Франківська Марцінків повідомив, що легенді нашої держави та УПА – рівно 100 років.

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Що потрібно знати про Мирослава Симчича

Його сміливо можна зазвати творцем історії українського визвольного руху минулого століття. Понад 30 років чоловік провів у таборах через діяльність в Українській повстанській армії, однак і там йому вдавалось вести активну підпільну боротьбу проти радянської системи.

Минулого року мав за честь вручити пану Мирославу першу ювілейну відзнаку до 80-річчя УПА. Ця нагорода – символіка національно-визвольної боротьби, яка підтверджує, що нашій державі набагато більше, ніж 31 рік,

– написав міський голова Франківська.

"Кривоніс" з мільйонами інших українців боровся протягом років, аби Українська держава постала. Водночас у сьогоденні ми знову боронимо нашу країну від ворога, який є правонаступником "совєтів". Очевидно, такі визначні постаті як Мирослав Симчич мають бути нашими світочами у сучасній війні.



Мирослав Симчич у молодості / Фото з кримінальної справи

Для Польщі ОУН-УПА досі чомусь є ворогами

приєднується до привітань пана Мирослава, зокрема, зичить йому прожити ще багато років та незабаром святкувати перемогу України у війні проти Росії.

До цієї теми нагадаємо, що недавно 24 Канал поспілкувався з видатним істориком Ярославом Грицаком про Організацію українських націоналістів, Українську повстанську армію та постать Степана Бандери.

За словами Грицака, польська влада досі вороже ставиться до певних наших героїв, однак варто сказати, що це не стосується усього народу Польщі. Детально ви можете прочитати у цьому матеріалі.