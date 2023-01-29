"Бабусю, на мене падає дім": історія маленької Мирослави, яка постраждала від удару по Дніпрі

29 січня 2023, 21:26
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Чотирикласниця Мирослава Мовчан була біля будинку в Дніпрі, в який влучила російська ракета 14 січня. 9-річній Мирославці уламками бетонних перекриттів перебило ноги.

Вона одна з найважчих травмованих внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Про порятунок та стан дівчинки виданню "Радіо Свобода" розповіла бабуся та сусідка, яка відвезла дитину в лікарню відразу після атаки. 

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Що відомо про 9-річну Мирославу, яка важко поранена внаслідок атаки по Дніпру

Бабусю, на мене падає дім. Все. Це її слова,
– розповіла бабуся Людмила Мовчан.

За її словами, перед атакою вона з дівчинкою ходила в магазин. Коли повертались додому, то до дівчинки у дворі підбігли друзі. Після цього Мирослава попросилась погратись з ними. 

Було ж тихо, мирно. Я кажу: "Ну добре. Я піднімуся, віднесу те, що ми з тобою купили". У вікно подивилась – вона поряд біля під'їзду з хлопчиками. Я тільки зняла одяг і вдягнула халат. І тут…
– розповіла бабуся дівчинки.  

У момент вибуху 9-річна Мирослава була на вулиці. Вона отримала важкі поранення. Бабуся дівчинки, як тільки отямилась, кинулась шукати онучку. Коли знайшла, сусіди вже їй допомагали. 

Сусідка відвезла дівчинку в лікарню 

Мирославу помітила їхня сусідка Світлана, яка сама є лікарем. Дівчинка була у важкому стані. Світлана з чоловіком відвезли дитину в лікарню. 

Це були рвані рани. Там вже не було одягу, не було шкіри. Кістки було неозброєним оком видно. Ми з чоловіком її донесли на руках,
– пригадала Світлана. 

Чоловік сів за кермо, а Світлана з дівчинкою на заднє сидіння: "Я старалась з нею говорити – вона мені нічого не відповідала. Вона тільки дивилась на мене своїми очима". 

За словами Світлани, коли люди та діти кричать – це не найстрашніше. Найстрашніше – це коли вже не кричать, лежать та погано реагують. 

У якому стані 9-річна Мирослава, яка постраждала від удару в Дніпрі: дивіться відео 

Що відомо про 9-річну Мирославу, яка постраждала внаслідок удару по Дніпрі

  • Тітка дівчинки Олена Педько розповідала "Телеграфу", що 9-річна Мирослава запам'ятала лише сильний спалах і червоно-жовте світло перед тим, як її відкинуло вибуховою хвилею.
  • Дівчинку прооперували. Наразі її життю нічого не загрожує. Бабуся розповіла, що Мирослава вже розмовляє, всіх впізнає. 
  • За словами бабусі на дівчинку чекає тривала реабілітація. Є шанс на те, що Мирослава зможе ходити. 
Довідка. 14 січня Росія вдарила ракетою Х-22 по Дніпрі. Атака ворога зруйнувала два під'їзди багатоповерхівки. Пошуково-рятувальні роботи тривали 69 годин. На жаль, 46 людей загинули, з них – 6 дітей, 11 людей залишаються зниклими безвісти. 80 людей поранені, з них 24 – у лікарні. 
Автор: Діана Квасневська