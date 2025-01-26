У ЄС припускають, що до миротворчої місії в Україні можуть увійти не тільки країни Європи
- ЄС розглядає можливість миротворчої місії в Україні під егідою ООН, до якої можуть увійти не тільки європейці, а й військові з країн Глобального півдня чи Кавказу.
- Для підтримки режиму припинення вогню в Україні може знадобитися "високий п’ятизначний" військовий контингент, а можливість наявності зброї залежатиме від політичного рішення.
- Україна розглядає можливість розміщення 40-50 тисяч іноземних військових як стримувальний фактор проти російської агресії, і лише країни Балтії підтримують цю ідею як частину місії з іншими союзниками.
Останнім часом знову почали обговорювати миротворчу місію в Україні після закінчення повномасштабної війни. У Євросоюзі прокоментували.
Голова Військового комітету Європейського Союзу Роберт Бріґер пояснив, що потенційне припинення вогню в Україні може контролювати місія під егідою ООН, яка складатиметься не тільки з європейців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Welt.
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Це можуть бути інші військові
Бріґер зазначив, що до місії під мандатом ООН можуть увійти також військові з країн Глобального півдня чи Кавказу. Водночас він переконаний, що бійці із європейських країн зроблять значний внесок у цю місію.
Він також висловився стосовно кількості контингенту, який може знадобитись для підтримування режиму припинення вогню в Україні. За його словами, буде потрібна військова присутність "у високому п’ятизначному діапазоні".
Бріґер вважає, що наявність у них зброї буде залежати від відповідного політичного рішення.
В Україні розглядають можливість розміщення 40 – 50 тисяч іноземних військових вздовж лінії фронту як стримувальний фактор проти російської агресії.
Обговорення цієї ідеї відновилося на тлі президентства Дональда Трампа, і лише країни Балтії наразі підтримують її, якщо вона буде частиною місії з іншими союзниками.