Організацію може взяти на себе НАТО, – Волкер про миротворчу місію в Україні

У світі вже не вперше обговорюють створення миротворчої місії для України. Колишній спецпредставник США з питань України та Росії Курт Волкер розповів, миротворці з яких країн мають бути представленими в Україні.

На його думку, безпекову присутність в державі, у випадку потреби, мають забезпечувати солдати країн Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що заявив Волкер про миротворчу місію

Волкер вважає, що НАТО може організувати миротворчу місію в Україну, а Сполучені Штати мають змогу надати підтримку своїми повітряними силами в небі Польщі та Німеччини. Він також додав, що саме європейські країни відіграють ключову роль у потенційному мирному процесі.

Вони повинні взяти на себе левову частку відповідальності за оборонні витрати в Європі й забезпечення військових потреб України. Організацію може на себе взяти НАТО, але війська на місцях мають розміщувати саме країни Європи,

– каже Волкер.

За його словами, наразі немає жодних причин, що заважали б європейським силам забезпечити присутність військ в Україні.

Щодо надання підтримки США у вигляді повітряних сил у небі Польщі та Німеччини, Волкер зазначив, що це ймовірно. Однак, наразі рано про це говорити, адже ще навіть не відбувся перший телефонний дзвінок новообраного президента Сполучених Штатів Трампа Путіну.

Він підкреслив важливість скоординованих дій між європейськими країнами та Сполученими Штатами для забезпечення стабільності в Україні й у регіоні в цілому.

Волкер також відповів, чи є невідворотними територіальні поступки України. За його словами, ймовірно, США намагатимуться змусити Росію повернути захоплені території дипломатичним шляхом.