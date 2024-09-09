"Миротворча місія" Орбана повертається: угорські ЗМІ анонсували "ефектну появу"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що його так звана "миротворча місія" стосовно війни в Україні триває. Вже цього місяця глава угорського уряду може нагадати про себе.

Про це пише угорське видання ATV. Зауважимо, що "миротворче турне" Орбана влітку 2024 року, під час якого він відвідав Україну, Росію та інші країни, зазнало значної критики як від нашої держави, так і від власне ЄС.

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Орбан готує на вересень "ефектну появу"

Як пише ATV, стосовно "миротворчої місії" одіозний та скандально відомий угорський прем'єр розповів під час пікніку в Кьоцеї. Під час розмови з журналістами, він відзначив, що його місія є "безперервною".

Він працював над нею влітку, і натякнув, що у вересні буде її ("миротворчої місії" – 24 Канал) "ефектна" поява, але ніякої конкретики не надав,

– зазначає угорське видання.

Нагадаємо, що Віктор Орбан з початку головування Угорщини у Євросоюзі з 1 липня, зробив низку візитів. Так, 2 липня він приїхав у Київ, 5 липня відвідав Москву, 8 липня прибув до Китаю. Далі він полетів до США, де 11 липня зустрівся з Дональдом Трампом.

Внаслідок цього представники Євросоюзу дистанціюються від політичної позиції глави угорського уряду Віктора Орбана щодо війни в Україні. Попередньо, лідери ЄС не братимуть участі в неформальних зустрічах під керівництвом Угорщини.