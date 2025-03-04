Венс розкритикував план миротворчої місії в Україні: у Британії обурені його заявами

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився про пропозицію Франції та Великої Британії щодо відправки миротворців в Україну. Він виступив проти такого плану.

Водночас Венс підтримав угоду про розподіл доходів від природних ресурсів між Сполученими Штатами та Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що заявив Венс про миротворчу місію в Україні

Віцепрезидент США вважає, що відправка миротворчого контингенту до України є менш ефективною у стримуванні Росії, ніж угода про корисні копалини, яку Київ може підписати з Вашингтоном.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон просувають ідею створення міжнародної миротворчої коаліції, що забезпечуватиме стабільність Україні після закінчення війни.

Їм вже вдалося отримати підтримку кількох держав. Однак, Стармер та Макрон наголошують на тому, що успішність ініціативи залежить від Сполучених Штатів.

Втім, Венс різко відкидає це припущення, а натомість надає перевагу поки що непідписаній угоді про рідкісноземельні метали. Зауважимо, що, згідно з нею, Україна сплачуватиме 50% доходів від своїх державних природних ресурсів до фонду, який інвестуватиме в країну.

На думку Трампа, наявність американських робітників на території України допоможе зупинити подальші зазіхання Росії.

Якщо вам потрібні реальні гарантії безпеки, якщо ви дійсно хочете гарантувати, що Путін більше не вторгнеться в Україну, то найкраща гарантія безпеки – це надати американцям економічне зростання в майбутньому України,

– переконаний Венс.

Він додає, що "це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 тисяч солдатів з якоїсь випадкової країни, яка не вела війни 30 або 40 років".

Ці слова Венса викликали обурення з боку спорідненої партії республіканців США – консерваторів у Лондоні. Однак, Венс вважає, що розцінювати його реакцію як зневагу до Великої Британії або Франції "абсурдно нечесно".

Зазначимо, що про готовність відправити миротворців до України заявив і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він додав, що країна розглядає найефективніші способи допомоги українцям та готова до всього необхідного.