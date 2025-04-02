Процес зрушився з місця: де саме можуть розмістити європейських миротворців в Україні

Питання введення миротворців до України активно обговорюється. Поки конкретики небагато, але все вже зрушилося з місця.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що вже працюють перші консультативні місії щодо цього питання. Партнери підбирають локації, де можуть розмістити миротворців в Україні.

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Де можуть розмістити миротворців

Як наголосив Жмайло, європейські партнери вже встигли заявити, що не будуть розміщувати миротворців уздовж лінії бойового зіткнення. Водночас було формулювання, що контингент перебуватиме біля стратегічних об'єктів та стратегічно важливих міст України.

Нашій державі важливе не лише питання миротворців, але й подальшої співпраці з Європою. Зараз йдуть спроби вибудувати таку архітектуру безпеки, щоб війна з часом не повторилася. Звісно, це за умови, якщо війну вдасться зупинити.

Для цього потрібна і зброя, і навчання, і фінансування ВПК. Миротворці – лише одна зі складових. Щоб вони були ефективними, потрібно близько 200 тисяч миротворців. А стільки миротворців не буде,

– зазначив Жмайло.

Попри це, миротворча місія в Україні обов'язково потрібна. Важливо, щоб там взяли участь не лише Франція та Британія, а й більше дружніх до нашої держави країн.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що 2 квітня відбудеться зустріч із військовими представниками країн-партнерів. Там обговорять спільний підхід щодо розміщення миротворців в Україні.