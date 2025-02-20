Кремль вважає для себе "неприйнятними" миротворчі війська Британії в Україні

Кремль висловив різке невдоволення можливими планами Великої Британії щодо відправки військових до України в межах ймовірної миротворчої місії. Длдя них такий варіант буде "неприйнятним".

Позицію Москви у четвер, 20 лютого, висловив речник Кремля Дмитрій Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яка позиція Кремля щодо миротворців

Москва розглядає такий крок як "неприйнятний" і "із занепокоєнням" стежить за висловлюваннями прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

За словами Пєскова, йдеться про потенційне залучення військовослужбовців країни-члена НАТО, що, на думку Кремля, "матиме наслідки для безпеки самої Росії".

Нагадаємо, нижня палата парламенту Нідерландів підтримала резолюцію щодо участі в потенційних "післявоєнних миротворчих силах" в Україні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, парламент бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності, якщо між Україною та Росією буде досягнуто перемир’я. Зазначається, що цю участь розглядають навіть не під егідою НАТО.