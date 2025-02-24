Ми готові надати Україні гарантії безпеки, – Макрон припустив залучення європейських миротворців

Еммануель Макрон заявив, що Європа готова надати гарантії безпеки для України. Франція і Велика Британія підготували спільний план, який може передбачати навіть відправку військових.

Однак миротворці не обов'язково будуть розміщені на лінії фронту. Про це президент Франції заявив на зустрічі з Дональдом Трампом у понеділок, 24 лютого, у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії, передає 24 Канал.

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Франція допускає залучення миротворців

Макрон повідомив, що присутність європейських військових може стати гарантією для України.

Ба більше, за словами американського лідера, Путін буцімто "не проти" миротворчого контингенту в Україні в межах мирного врегулювання.

Трамп наразі нібито веде "серйозні обговорення" з російським президентом стосовно закінчення війни, зокрема, про "великі економічні проєкти".

Проте раніше в Росії заявляли – введення миротворчого контингенту вважатимуть "неприйнятним". Зокрема, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков стверджував, що потенційне залучення військовослужбовців країн-членів Альянсу "матиме наслідки для безпеки самої Росії".