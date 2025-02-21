Миротворці в Україні: Макрон пояснив, коли Франція може відправити війська

Президент Франції зробив заяву щодо можливості розгортання в Україні миротворчого контингенту. Пояснив, коли саме може відправити війська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прямий ефір Макрона в соцмережі X, раніше відомій як твітер.

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Макрон про миротворчий контингент

Президент заявив, що Франція готова надати Україні гарантії безпеки.

Я не вирішив відправити війська в Україну завтра, ні. Натомість ми розглядаємо можливість відправлення військ для гарантування миру, як тільки домовленості про нього буде досягнуто,

— підкреслив Макрон.

Також розповів, що з Великою Британією й іншими партнерами вже були обговорення щодо цього питання. Водночас деталей розголошувати не захотів, мовляв, ще зарано.

Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України,

– наголосив президент Франції.

До речі, анонімне джерело французького агентства AFP у четвер частково підтвердило публікації в британській пресі, що Лондон і Париж готують план, який передбачає розміщення порівняно невеликого сухопутного контингенту в тилу на території України за потужної підтримки авіації.

Ми говоримо про розгортання, яке відбудеться після припинення вогню. Ідея в тому, щоб розмістити солдатів на другій лінії, не на лінії фронту навпроти російських. Це буде поєднуватися з багатонаціональною операцією з неєвропейськими контингентами, які перебуватимуть на передовій лінії,

– сказав співрозмовник агентства.

Також зазначив, що участь в операції можуть взяти Данія та країни Балтії.

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Франція з партнерами підготує план щодо гарантій безпеки

Політик також заявив, що Франція не має наміру відправляти своїх воїнів, втім, не виключає, що спільно із союзниками, сформує сили, які після досягнення миру могли б допомогти гарантувати безпеку України.

Сьогодні ми оснащуємо, постачаємо зброю, літаки, однак, ми не маємо наміру відправляти бійців в Україну,

– сказав Макрон.

Водночас пояснив позицію щодо можливого введення іноземних військ.

"Що ми не виключаємо, але в рамках, запланованих з нашими союзниками, це можливість мати сили, які після досягнення миру могли б допомогти гарантувати безпеку України", – зазначив політик.

Макрон наголосив, що не має бажання жертвувати поколіннями.

Сьогодні той, хто вирішив пожертвувати поколіннями росіян і українців, – це Путін. І з самого початку ми ніколи не йшли на ескалацію конфлікту, і ніколи не втягували в нього нашу молодь або наші армії. Але для того, щоб був мир, мають бути гарантії. Це означає, що європейці, американці та їхні союзники також повинні стримувати Росію,

– підкреслив лідер Франції.

Також розповів, що разом з партнерами обов'язково підготують спільний план щодо гарантій безпеки.

"У нас будуть дипломатичні ініціативи, план, який ми маємо розробити з українцями, з усіма нашими європейськими партнерами та союзниками. Саме цей план ми також будемо обговорювати з американцями, щоб спробувати побудувати цей міцний і тривалий мир з українцями за столом переговорів", – зазначив Макрон.