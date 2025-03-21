Уже є список країн, готових розмістити військовий контингент в Україні, – МЗС

Дискусія щодо відправлення миротворців в Україну перебуває на стадії імплементації. Уже є список країн, які готові розмістити свій військовий контингент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

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МЗС про розміщення миротворців

Речник МЗС зауважив, що зустрічі начальників генштабів свідчать про дуже детальне опрацювання концепції й механізмів втілення цієї ідеї.

Обговорюються конкретні кількості та локації й інших основних моментів. Це все серйозно проговорюється,

– наголосив Георгій Тихий.

Водночас підкреслив, для того, щоб це відбулося, необхідне просування мирного процесу.

Зауважимо, напередодні під час виступу на віртуальному саміті "коаліції охочих" Володимир Зеленський закликав партнерів відправити миротворців, не оглядаючись на Росію.

"Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа – вирішувати щось про безпеку України та Європи", – наголосив президент.