На саміті "Коаліції охочих" у Парижі зібралися представники 31 країни. Після зустрічі було озвучено, що Франція та Велика Британія представлятимуть Європу на майбутніх переговорах щодо миру, також вони готові ввести в Україну свої миротворчі війська.

Саме миротворчий контингент, його мандат та розміщення викликав найбільше обговорень. Як розповів 24 Каналу засновник руху "Демократична Росія" Євгеній Савостьянов, наразі є один важливий фактор, який не дозволяє Європи ввести свої війська.

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Що зупиняє Європу від рішучих дій

Сьогодні одне з найважливіших завдань – це зробити так, щоб суспільство у Європі прокинулося. Люди мають розуміти, що вони також можуть зазнати агресії з боку Росії, зараз над ними також нависла загроза.

Політичне керівництво країн Європи усвідомило, що треба вступати у бій по-справжньому. Їх стримує те, що населення цього не розуміє, а загрозу сприймає як дуже далеку та нереальну,

– зауважив Євгеній Савостьянов.

Війну в Україні європейці не сприймають як безпосередню загрозу їхній безпеці. Наприклад, з'явилася інформація, що КНДР перекидає ще декілька тисяч своїх солдатів у Росію. Населення європейських країн не розуміє, що ця ворожа сила наступає на всю Європу. Саме це сковує дії лідерів держав.

Вони озвучують важливі та корисні ініціативи, але не мають підтримки населення. Лідери країн працюють над економічними угодами, узгоджують план воєнного будівництва, але треба визнати, що зараз вони не можуть поставити в Україні 100 – 150 тисяч своїх солдатів,

– додав Савостьянов.

Європа має багато авіації, нарощує артилерійські можливості, дронові, але людей мало. Тому найперше потрібно усунути опір своїх громадян. Коли це завдання вдасться вирішити, то допомога Україні від Європи збільшиться набагато.

Зауважимо, до Києва мають прибути представники країн, які готові до відправлення миротворців. Володимир Зеленський підкреслив, що це буде зустріч у вузькому колі, на якій пропрацюють спільне бачення, оглянуть інфраструктуру.