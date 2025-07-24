Від контингенту у гарних штанях сенсу не буде, – Залужний про миротворців в Україні

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що від практичної реалізації розміщення миротворчого контингенту союзників в Україні сенсу не буде. Водночас, на його думку, з політичного огляду це добре.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Залужного для LB.ua.

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Залужний про миротворців

Посол України у Великій Британії повідомив, що він скептично ставиться до миротворців країн-партнерів в нашій країні. Такий контингент повинен мати певні спроможності, щоб забезпечити дотримання миру в країні. Однак на сьогодні ці спроможності, за його словами, "дуже і дуже обмежені".

Ми про який контингент ведемо мову? Контингент, який може відбити 500 дронів над Києвом, чи контингент, який сюди заїде в червоних гарних штанях? То який від нього сенс? Від нього немає, мабуть, сенсу,

– сказав він.

Водночас Залужний зауважив, що з боку політичної реалізації це хороший сигнал. Він пояснив, що коли країна заявляє про підтримку і готовність надіслати своїх солдатів у разі необхідності, це політична підтримка, яку можна виміряти зовсім іншими мірилами, ніж, наприклад, збивати дрони над Києвом.

До слова, президент Франції Еммануель Макрона та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розглядають варіант введення своїх миротворців для стримування окупантів після укладання мирної угоди між Україною та Росією. Вони також привітали розробку надійних оперативних планів розгортання сил підтримки – Багатонаціональних сил для України.

Раніше Стармер заявляв, що для введення миротворців є умова – присутність США, які б діяли разом з європейськими країнами.