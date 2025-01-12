Розміщення миротворців в Україні: у Раді відповіли, наскільки ця ідея життєздатна

На засіданнях оборонного комітету Верховної Ради розглядають питання щодо варіантів розміщення іноземних військових формувань на території України. У разі потреби, рішення щодо миротворців прийматиме президент України за згодою Ради.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю народного депутата, члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського для NV.

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Яка мета миротворців на території України

За словами Веніславського, якщо президент Зеленський систематично озвучує ідею миротворчої місії в Україні, то має на це щонайменше певні підстави.

А от наскільки ця ідея буде реалізована – насамперед залежить від партнерів.

Росія не зупинить активні бойові дії раптово, і ті країни, які гіпотетично можуть послати свої миротворчі контингенти, це розуміють.

Миротворцям мусять передувати гарантії від Росії – вона має припинити вогонь і не обстрілювати іноземні війська на території України.

Питання дуже складне і неоднозначне. З юридичного погляду, якщо дивитися, то яка мета цих миротворців на території України? Стабілізувати існуючу лінію фронту? Ми маємо пам’ятати норми Конституції, які говорять про те, що територія України є цілісною та недоторканною,

– каже Веніславський.

Також він додав, що є дуже багато складних юридичних питань. Усі вони потребують глибокого аналізу й вивчення перед тим, як ухвалювати відповідні рішення.

За словами Веніславського, Конституція України забороняє розміщення іноземних військових баз на території держави, але дозволяє розміщення іноземних військових формувань.

Стаття 85 основного закону говорить, що рішення направлення підрозділів Збройних сил до інших держав, так само як і надання згоди на присутність в Україні військ іноземних країн, ухвалює Верховна Рада.