WSJ вказав на "підводне каміння" ідеї Британії та Франції щодо відправки військових в Україну

27 березня у Парижі відбувся саміт країн з "Коаліції охочих". На цій зустрічі союзники запевнили Україну у незмінній підтримці, а також готовності організувати контроль за дотриманням режиму припинення вогню у разі його досягнення. Втім, є значні проблеми.

Велика Британія та Франція стикаються з труднощами, намагаючись переконати інші європейські країни відправити війська в Україну для забезпечення потенційної мирної угоди. Це відбувається на тлі сумнівів щодо готовності США гарантувати їхню безпеку, передає 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Зеленський пояснив слова Жовкви про потребу європейських військ в Україні, "готових битися"

У "Коаліції" немає консенсусу

Еммануель Макрон зібрав десятки лідерів, включно з президентом України Володимиром Зеленським, у Єлисейському палаці, щоб спробувати домовитися про європейське розгортання сухопутних, повітряних і морських сил в Україні. Втім, французькому президенту так і не вдалося отримати публічного зобов'язання від інших європейських країн надіслати війська. На пресконференції він заявив, що кілька країн висловили готовність зробити це конфіденційно.

Причина сумнівів держав Європи криється у позиції США. Наразі під питанням залишається, чи буде готовий Вашингтон надати захист силам, які відправлять в Україну, у разі повторного нападу Росії. Так, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф нещодавно назвав ініціативу Франції та Великої Британії "театром" та спробою "грати роль Черчилля".

Я б хотів, щоб американці були на нашому боці. Але ми маємо бути готові до ситуації, у якій вони, можливо, не приєднаються,

– сказав Макрон під час саміту.

Ще не менші вагання у країн Європи викликають питання щодо їхньої здатності замінити США в ролі гаранта регіональної безпеки.

З одного боку, європейські уряди збільшують витрати на оборону: Німеччина нещодавно схвалила оборонний та інфраструктурний пакет на суму 1 трильйон євро, а Брюссель розглядає план щодо збільшення військових витрат на 800 мільярдів євро до 2030 року.

Водночас війна в Україні загострює розбіжності серед європейських країн щодо розподілу ресурсів. ЄС сподівався виділити 40 мільярдів євро на 2025 рік для України, що передбачає додаткові поставки боєприпасів, систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї. Однак деякі країни, зокрема Франція, Іспанія та Італія, висловили сумніви щодо цього плану.

На зустрічі в Парижі учасники погодилися поставити Україні два мільйони боєприпасів у найближчі місяці. Це є частиною військової допомоги у 17 мільярдів євро, яку країни ЄС зібрали цього року.

Наразі французькі чиновники висловили впевненість, що європейські країни нададуть морські та повітряні ресурси для підтримки місії. Однак залишається питання, чи знайдеться достатньо військ для наземного розгортання.

Без США не обійтися

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що критично важливо, щоб Вашингтон підтримав будь-яке розгортання військ, і зазначив, що поки не ясно, чи буде досягнуто мирну угоду.

Поглиблення переговорів між США та Росією викликає занепокоєння в Європі. Москва стверджує, що Європа має пом'якшити фінансові санкції. Втім, ЄС заявив, що не планує скасовувати санкції, а Макрон підкреслив, що це питання не обговорюється.

Проте європейські дипломати побоюються, що Москва та адміністрація Трампа можуть звинуватити їх у перешкоджанні припиненню війни.

Отже, у Лондоні розглядають різні сценарії – від тимчасового припинення вогню до повноцінної мирної угоди. Проте всі вони залежать від певного рівня підтримки з боку США, зокрема використання американських супутників для моніторингу ситуації.

Франція та Велика Британія також хочуть, щоб США надали системи протиракетної оборони, а також матеріально-технічну підтримку, включаючи дозаправку літаків у повітрі та транспортування військ.