Не все так просто: в чому головна проблема введення миротворців до України

Введення миротворців до України – непогана ідея для забезпечення миру в нашій державі. Але тут є свої неприємні нюанси, про які потрібно говорити.

Про це 24 Каналу розповів голова Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж, зауваживши, що миротворці в Україні – це позитивна ідея. Але вона навряд чи стане повноцінною гарантією безпеки.

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Які є труднощі

Як наголосив Джердж, дійсно можна уявити варіант, згідно з яким деякі країни вводять свої війська до України, аби забезпечити мир. Але тут не все так просто. Війська як можуть ввести, так і можуть вивести.

Якщо Британія чи Франція ухвалять таке рішення, то добре. Це – демократичні країни. Через якийсь час там можуть пройти вибори та перевибори. До влади можуть прийти нові сили, які здатні поміняти це рішення. Тоді почнуть виводити війська. І що будемо робити?

– сказав Джердж.

Тому тимчасова присутність миротворців дійсно посилює безпеку. Але вона не може бути серйозною гарантією безпеки. Найкращим варіантом був би вступ в НАТО. До цього потрібно прагнути, але наразі дивитися на ті варіанти, які є реалістичними.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував зустріч із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вони, зокрема, будуть обговорювати ідею введення контингенту миротворців до України.