Не класична місія: які завдання можуть виконувати в Україні миротворці

Уже не вперше з'являється інформація про розміщення в Україні миротворчого контингенту. Тепер навіть озвучили цифру 30 тисяч бійців, але їхні завдання та повноваження досі невідомі.

Саме мандат на озброєння, командування та можливості військ є найважливішими питаннями. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що без таких деталей можна озвучувати лише припущення.

До теми Не для бойових дій, – Макрон пояснив призначення європейських військ в Україні

Місія "гібридного зразка"

Варто зауважити, що 30 тисяч – це точно не місія ОБСЄ, а щось значно більше. Ба більше, колись до неї навіть входили росіяни. Друге – ОБСЄ була взагалі не озброєні, мали зовсім функції та завдання. Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон дуже слушно зазначив, що сам факт присутності британських військ на території України стане одним з елементів гарантій безпеки.

Але сьогодні ми не чуємо відповідні на принципові питання: як буде здійснюватися управління і командування, яка точна чисельність, яким буде озброєння,

– підкреслив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Щодо озброєння лунають абсолютно різні версії. Наприклад, говорять про британські літаки та безпілотники з відповідними засобами ППО, які використовуватимуть миротворці. Ще одне важливе питання – чи означає розміщення військових в Україні їхню можливість вступати у зіткнення з росіянами.

Цікаво, чи Владімір Путін ризикне атакувати або відновлювати наступ, якщо там стоятимуть іноземні війська. Але тільки, коли місія розпочне виконання завдань, тоді ми зрозуміємо її функцію.

Треба розуміти, що це не буде класична миротворча місія, тому що вона має бути запроваджена за відповідною резолюцією Ради Безпеки ООН. Уже є заяви з боку Росії, що факт присутності європейських військ на території України для них неприйнятний,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Отже, це буде місія "гібридного зразка". Вона може бути запроваджена за домовленістю з Україною, без узгодження цієї позиції з Росією.

Зауважимо, Дональд Трамп заявив, що Путін нібито не бачить проблем у розміщенні в Україні європейських миротворців. Раніше таку ідею озвучував президент Франції Еммануель Макрон. Однак, у Росії слова Трампа спростували. Залучення військовослужбовців країн НАТО Кремль назвав "неприйнятним і небезпечним".