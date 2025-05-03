Або велика присутність, або 5-стаття, – Зеленський про формати розміщення контингенту в Україні

У разі досягнення миру Україна потребуватиме гарантії, які убезпечуватимуть її від повторної агресії Росії. Київ вже давно почав проводити активні консультації з європейськими союзниками щодо розміщення на території нашої країни міжнародного військового контингенту як стримувальний фактор.

Під час спілкування з журналістами президент Зеленський назвав два варіанти розміщення в Україні іноземного контингенту. Обов'язкова складова обох – сильні ЗСУ, передає 24 Канал.

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Два підходи до розміщення миротворців в Україні

За словами глави держави, у будь-якому випадку головною гарантією безпеки має слугувати велика і потужна українська армія. Про це Київ відкрито говорить союзникам під час усіх консультацій щодо розміщення миротворців.

Далі є два варіанти. Перший – союзники забезпечують військову присутність в Україні у серйозних масштабах. Другий – партнери надають контингент у меншій кількості, але тоді між Києвом і союзниками має бути угода, подібна до статті 5 договору НАТО. Суть угоди повинна полягати у тому, що напад на одну країну є нападом на усі країни-підписанти.

Зеленський уточнив, що велика кількість контингенту потрібна тоді, коли немає гарантій безпеки з боку США.