Агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль, – Bellingcat

Російських агентів Олександра Мішкіна й Анатолія Чепігу підозрюють у причетності до низки злочинів у Європі. Натомість у себе на батьківщині вони отримали підвищення та працюють на Кремль.

Таку інформацію отримала міжнародна група розслідувачів Bellingcat. Про це розповів її член, болгарський журналіст Христо Грозев.

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Що саме Мішкін та Чепіга роблять у Кремлі – невідомо. Грозев також не уточнив, з яких джерел про це дізналися у Bellingcat. Проте пообіцяв згодом розкрити більше подробиць.

Все, що поки можу сказати: вони здорові, отримали нову роботу й перебувають на державній службі. Адже більше не можуть працювати шпигунами,

– зазначив він.

"Це важливі представники Кремля, так би мовити, для різних (російських) регіонів", – зауважив журналіст. Й додав, що у 2014 році агенти отримали звання героїв Росії.

Остання публічна поява

Востаннє російські агенти Мішкін та Чепіга з'явилися на публіці восени 2018 року. Тоді вони давали інтерв'ю телеканалу Russia Today.

Під іменами Олександр Петров та Руслан Боширов вони заперечували відповідальність за отруєння Скрипалів у британському Солсбері.

Причетність до вибухів у Чехії

Нещодавно у Чехії заявили, що Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга можуть бути причетними до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Там підкреслили, що росіяни були на цих складах за день до того, як прогримів вибух. Їх оголосили в розшук через "розслідування обставин тяжкого злочину".

Раніше у Bellingcat зауважили, що вибухи 2014 року у Врбетіце були частиною операції ГРУ Росії. Мовляв, так там намагалися підірвати міць України у війні.

Колишнього російського ГРУшника Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у березні 2018 року.