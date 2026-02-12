Місія в Арктиці та зміна командирів: найголовніше з засідання міністрів оборони країн НАТО

У Брюсселі відбулося засідання міністрів оборони країн НАТО, яке задало тон найближчим тижням безпекової дипломатії. Попри обмежену конкретику щодо нових пакетів допомоги, союзники оголосили про рішення, які можуть вплинути на баланс відповідальності всередині Альянсу.

Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє в ефірі 24 Каналу розповів про дві ключові новини із засідання. За його словами, йдеться про запуск нової місії в Арктиці та зміни в системі командування НАТО, що мають продемонструвати перерозподіл ролей між США та європейськими союзниками.

НАТО запускає місію в Арктиці

Даніель Ткіє повідомив, що однією з головних новин засідання стало офіційне оголошення про запуск місії НАТО в Арктиці. За його словами, це рішення має і безпековий, і політичний сенс, цим кроком Альянс також намагається показати, що захист Арктики не потребує радикальних сценаріїв чи політичних конфліктів між партнерами.

НАТО сьогодні офіційно запустило свою місію в Арктиці, аби посилити присутність у цьому регіоні,

– повідомив він.

Ведучий пояснив, що рішення про місію водночас адресоване і внутрішній дискусії всередині НАТО щодо розподілу відповідальності. Саме тому в комунікації навколо місії з'явився акцент на Гренландії як символі напруги, яку НАТО хоче зняти діями, а не заявами.

Це робиться для того, щоб показати: європейські союзники теж щось роблять для оборони Альянсу, і для цього не треба ні захоплювати, ні купувати Гренландію,

– пояснив Ткіє.

Він додав, що такий сигнал має заспокоїти союзників і водночас продемонструвати єдність Альянсу перед наступними подіями безпекового тижня.

До уваги! Європа готується до можливого конфлікту з Росією нерівномірно. Політолог Вадим Денисенко заявив, що серйозне переозброєння та відновлення боєздатності наразі відбувається лише в окремих країнах – Польщі, Німеччині, державах Балтії, Нідерландах та Великій Британії. Він нагадав, що до 2024 року повноцінно боєздатними фактично залишалися лише Франція і Фінляндія. Частина країн зараз змушена фактично заново вибудовувати армії після років скорочення оборонних бюджетів, тоді як інші обмежуються точковими змінами.

Зміни в командуванні НАТО

Другим важливим рішенням стали зміни в системі об'єднаних командувань НАТО. За його словами, частину структур, які раніше очолювали американські військові, тепер переберуть європейські союзники.

Є суттєві зміни в об'єднаних командуваннях НАТО. Це робиться для того, щоб європейці більше взяли на себе відповідальність за оборону Альянсу,

– повідомив він.

Ткіє уточнив, що, зокрема, у Норфолку командування переходить до Великої Британії, у Нідерландах спільну роль перебирають Польща та Німеччина, а в Неаполі – італійські Збройні сили. Водночас Сполучені Штати зберігають контроль над сухопутними військами, авіацією та іншими ключовими компонентами. Такий баланс має засвідчити, що Європа готова вкладатися більше, але стратегічна роль США в НАТО залишається визначальною.

Сполучені Штати продовжують командувати сухопутними військами, повітряними та іншими з'єднаннями Альянсу,

– зазначив ведучий.

Він додав, що ці рішення покликані запобігти можливим скороченням американської військової присутності в Європі. За його словами, союзники намагаються показати, що розподіл обов'язків відбувається добровільно і узгоджено, щоб уникнути політичної напруги всередині НАТО.

Яких рішень чекати далі після засідання НАТО?

Конкретику щодо нових пакетів допомоги партнери мали озвучувати вже наступного дня. Фокус переносився на засідання Рамштайну, а далі на Мюнхенську конференцію з безпеки, де обговорюватимуть європейську безпеку, роль США і війну Росії проти України. Він додав, що на цих майданчиках очікували нових заяв і сигналів, які можуть вплинути на довіру між Сполученими Штатами та Європою.

Завтра буде Рамштайн. В п'ятницю Мюнхенська конференція з питань безпеки,

– повідомив Ткіє.

Ведучий також зазначив, що на конференцію був офіційно запрошений президент Володимир Зеленський, а американську делегацію, за його словами, мав очолити державний секретар США Марко Рубіо. Ткіє пояснив, що одним з ключових питань стане те, який меседж США адресують Європі після напруги навколо теми Гренландії. Він наголосив, що подальші заяви і публічні сигнали можуть визначити тон відносин між союзниками на найближчий час.

