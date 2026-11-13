Лубінець розповів про найважче випробування під час місії в окупованих Олешках

Українська делегація під час місії до окупованих Олешок на Херсонщині провела три доби без зв'язку. Дмитро Лубінець розповів, що повна невідомість найбільше тиснула психологічно.

Про це він повідомив під час засідання ТСК, трансляцію якого вели на YouTube.

Що розповів Лубінець про перебування в Олешках?

За словами омбудсмана, відсутність зв’язку протягом усього часу перебування на підконтрольній Росії території створювала сильний психологічний тиск. Делегація не могла знати, що відбувається за межами окупованої території та чи не виникне небезпека.

Також Лубінець наголосив, що свідомо спілкувався українською мовою під час брифінгів і розмов із місцевими жителями. Він зазначив, що люди відповідали йому українською, попри понад чотири роки російської окупації.

Нагадаємо, гуманітарна місія в окупованих Олешках тривала з 27 жовтня до 1 листопада. Під час операції вдалося організувати виїзд цивільних, доставити гуманітарну допомогу та провести репатріаційні заходи. Українська сторона також домовилася про можливість регулярного постачання допомоги жителям, які залишилися в місті.