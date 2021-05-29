Місію ОБСЄ на кордоні з Росією продовжили лише на два місяці

Постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Місії спостерігачів на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" до 31 липня. Відповідне рішення ухвалили 28 травня.

У Міністерстві повідомили, що Росія створила труднощі та завадила продовженню мандата на стандартний чотиримісячний період, скоротивши його до двох місяців без об'єктивних причин.

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Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію Росії щодо зменшення терміну тривалості мандата Місії спостерігачів ОБСЄ,

– йдеться у повідомленні.

"Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів та підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії", – зазначили у МЗС.

Дипломати додали, що Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України, тому створює перешкоди роботі місії.

Місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" діє з 29 липня 2014 року. З того часу мандат продовжують на кожні 4 місяці. Нинішній мандат закінчується 31 травня 2021 року.

Місія постійно моніторить ситуацію і пересування через кордон на офіційних російських пунктах пропуску та повідомляє про це у своїх звітах. Зараз місія складається з 22 осіб.