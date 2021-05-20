Місію України при НАТО вперше очолить жінка, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що незабаром відбудеться призначення глави місії України при Північноатлантичному альянсі. Цю посаду вперше обійматиме жінка.
За словами Кулеби наразі завершують оформлення пані посла України до НАТО. Як він зауважив, там не потрібна попередня згода уряду держави на її перебування.
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Глава МЗС України зауважив, що при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію. Як він розповів, саме цей етап глава місії України при НАТО й проходить.
Це нова кандидатура, й це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії,
– заявив Кулеба.
До теми Поки що ми не чули позитивної реакції, – Кулеба про членство України в НАТО
Місія України при НАТО: що відомо
- Місія України при НАТО – дипломатичне представництво держави при міжнародній організації.
- Його заснували для забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства.
- Іншими завданнями місії є забезпечення постійних контактів з політичними й військовими структурами НАТО, а також представництво України в Раді євроатлантичного партнерства та її органах.