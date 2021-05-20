Місію України при НАТО вперше очолить жінка, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що незабаром відбудеться призначення глави місії України при Північноатлантичному альянсі. Цю посаду вперше обійматиме жінка.

За словами Кулеби наразі завершують оформлення пані посла України до НАТО. Як він зауважив, там не потрібна попередня згода уряду держави на її перебування.

Читайте також Кандидатура посла України в НАТО вже затверджена, – Кулеба

Глава МЗС України зауважив, що при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію. Як він розповів, саме цей етап глава місії України при НАТО й проходить.

Це нова кандидатура, й це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії,

– заявив Кулеба.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко. Однак у 2019 році він став заступником голови Адміністрації президента, а потім – міністром закордонних справ. Відтоді обов'язки глави місії виконували Олексій Селін у 2019 році та Георгій Толкачов у 2020 році.

До теми Поки що ми не чули позитивної реакції, – Кулеба про членство України в НАТО

Місія України при НАТО: що відомо