Міська влада Енергодара повернулася з піцерії до будівлі виконкому

Влада міста Енергодар вдень 5 березня повернулася до будівлі виконкому. Раніше через блокування будівлі мерії їй довелося переїхати до піцерії.

Про те, що влада міста Енергодар станом на 15:00 повернулася на звичне робоче місце, у мережі повідомив мер Дмитро Орлов.

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Міська влада Енергодара знову у будівлі виконкому

Влада міста знову повернулася до будівлі виконкому. Сподіваємося, так буде й надалі, а ми зможемо нормально працювати,

– зазначив Орлов.

Нагадаємо, раніше міська влада через блокування росіянами будівлі мерії була змушена перебратися до піцерії.

Поточна ситуація в місті

Він також розповів, що поки що можливостей для евакуації населення з Енергодару немає. "Безпечного зеленого коридору немає! Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення", – уточнив мер. Він додав, що Енергодар – у пріоритеті, а також пообіцяв повідомити, коли можна буде евакуювати людей.

Орлов закликав людей не використовувати особистий автотранспорт та прибрати його хоча б від під'їздів. Адже пального немає, а машини заважають швидкій, пожежній службі, сміттєвозу тощо.

Також мер зазначив, що у місті діє комендантська година – з 18:00 до 05:30. В Енергодарі патрулюватиме частина місцевого населення, всім іншим слід залишатися вдома.

Крім того, в місто вже подали тепло. Орлов попросив голів ОСББ допомогти налагодити системи у будинках.

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