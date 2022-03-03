Міський голова Конотопа Артем Семеніхін – зрадник України: ЗСУ оприлюднили відеодоказ

Поки захисники і захисниці України чинять рішучий опір російському окупанту, мер Конотопа закликає містян "не воювати". Схоже, міський голова Артем Семеніхін хотів здати Конотоп загарбникам.

58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського оприлюднила на своїй сторінці у фейсбук відео, яке засвідчує, що Артем Семеніхін закликав містян не чинити опір ворогу. Місту, за його словами, окупанти поставили ультиматум – або жодного супротиву, або ж обстріл артилерією.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Втім містяни наголосили, що не будуть здаватись окупанту, і готові воювати за свою свободу. Тоді ж Семеніхін, розуміючи настрій мешканців Конотопу, начебто теж сказав, що він "за те, щоб воювати".

Доказ зради Артема Семеніхіна: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!