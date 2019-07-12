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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Міський голова Дніпра Філатов пообіцяв Зеленському добровільно піти у відставку: за якої умови

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      Президент у робочій поїздці відвідав Дніпропетровську область
      Президент у робочій поїздці відвідав Дніпропетровську область / president.gov.ua

      Борис Філатов подасть у відставку з поста міського голови Дніпра, якщо Центральний міст (так званий "Автодорожній міст №2") не відремонтують до 14 вересня. Про це очільник міста домовився з Президентом України Володимиром Зеленським.

      Відбулося це під час робочого візиту президента Зеленського до Дніпропетровської області 12 липня.

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      Про що домовилися президент та голова Дніпра?

      "Ми домовилися з мером, паном Філатовим, що 14 вересня буде урочисте відкриття мосту. А якщо не буде, то пан Філатов напише заяву про звільнення за власним бажанням і піде у відставку", – сказав Зеленський під час спільного з Філатовим огляд мосту.

      Філатов
      Філатов готовий піти у відставку, якщо Центральний міст не відкриють 14 вересня

      Міський голова Дніпра це підтвердив: "Якщо я не відкриваю – пишу заяву".

      При цьому президент України зазначив, що особисто оцінити стан мосту не може, адже він – "звичайна людина", а не технічний фахівець. 

      Про який міст мовиться та чому він такий важливий?

      "Центральний міст", "Новий міст", "Автодорожній міст №2" – це споруда (довжиною у 1,5 кілометра та завширшки у 21 метр), що з'єднує правий та лівий берег річки Дніпро у місті Дніпро. Причому споруда, м'яко кажучи, стара – його відкрили у 1966 році.

      Капітальний ремонт мосту розпочали у 2017, однак досі не завершили, хоча обіцяли відремонтувати протягом року. Переробити слід було електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса та багато іншого.

      міст
      Центральний міст відкрили у 1966 році і з того часу майже не ремонтували

      На мості – помітні руйнування покриття у пішохідній частині, величезні діри загрожують пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Частково зруйновані огородження, опори освітлення, гідроізоляція, ба навіть балки прогонових будов, стійки опор і фундамент – а це вже вкрай серйозно та небезпечно, хоч і неозброєному оку не помітно, кажуть фахівці. 

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Новини Дніпра Борис Філатов
      Джерело: 24 канал
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