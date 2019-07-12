Міський голова Дніпра Філатов пообіцяв Зеленському добровільно піти у відставку: за якої умови

Борис Філатов подасть у відставку з поста міського голови Дніпра, якщо Центральний міст (так званий "Автодорожній міст №2") не відремонтують до 14 вересня. Про це очільник міста домовився з Президентом України Володимиром Зеленським.

Відбулося це під час робочого візиту президента Зеленського до Дніпропетровської області 12 липня.

Читайте також: Зеленський вніс у Раду законопроект, який розширює дію закону про люстрацію

Про що домовилися президент та голова Дніпра?

"Ми домовилися з мером, паном Філатовим, що 14 вересня буде урочисте відкриття мосту. А якщо не буде, то пан Філатов напише заяву про звільнення за власним бажанням і піде у відставку", – сказав Зеленський під час спільного з Філатовим огляд мосту.



Філатов готовий піти у відставку, якщо Центральний міст не відкриють 14 вересня

Міський голова Дніпра це підтвердив: "Якщо я не відкриваю – пишу заяву".

При цьому президент України зазначив, що особисто оцінити стан мосту не може, адже він – "звичайна людина", а не технічний фахівець.

Про який міст мовиться та чому він такий важливий?

"Центральний міст", "Новий міст", "Автодорожній міст №2" – це споруда (довжиною у 1,5 кілометра та завширшки у 21 метр), що з'єднує правий та лівий берег річки Дніпро у місті Дніпро. Причому споруда, м'яко кажучи, стара – його відкрили у 1966 році.

Капітальний ремонт мосту розпочали у 2017, однак досі не завершили, хоча обіцяли відремонтувати протягом року. Переробити слід було електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса та багато іншого.



Центральний міст відкрили у 1966 році і з того часу майже не ремонтували

На мості – помітні руйнування покриття у пішохідній частині, величезні діри загрожують пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Частково зруйновані огородження, опори освітлення, гідроізоляція, ба навіть балки прогонових будов, стійки опор і фундамент – а це вже вкрай серйозно та небезпечно, хоч і неозброєному оку не помітно, кажуть фахівці.