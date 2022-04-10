На міському пляжі у Чернігові ДСНС дістала 6 ракет з "Урагану" – промовисте відео
10 квітня 2022 , 18:42Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
У звільненому Чернігові вилучили 6 ракет з реактивної системи залпового вогню "Ураган". У ДСНС розповіли про ситуацію із зачисткою області.
Піротехніки ДСНС виявили ці ракети на місцевому пляжі – "Золотий берег". Частина із них була у воді, інші знайшли безпосередньо на території пляжу.
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У Чернігові виявили 6 ракет
Рятувальники почали роботи з перевірки берега річки та пляжу ще у суботу 9 квітня. Повідомляють, що рештки ракет дістали лише сьогодні.
Відео із зачистки Чернігова
Ще одну ракету виявили у лісі, який розташований біля міського парку культури і відпочинку. У ДСНС додали, що роботи з очищення територій міста та області від боєприпасів тривають.
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