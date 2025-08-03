Сили оборони продовжують знищувати ворожі цілі, в тому числі й на території Росії. Нещодавно ЗСУ підірвали міст, який замінували самі ж росіяни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DroneBomber.

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Що відомо про вибух моста у Брянській області?

Так, оператори 1-ї окремої бригади територіальної оборони за допомогою FPV-дрона підірвали міст через річку Цата у Брянській області.

Militarnyi зауважує, що міст підірвали після того, як його замінували росіяни. Сили оборони скористалися ситуацією та зруйнували переправу.

Сам міст мав використовуватись росіянами у разі евакуації власних військ. Після його руйнування рух через нього став неможливим.

ЗСУ підірвали міст у Брянській області: дивіться відео

На опублікованому відео видно близько десятка протитанкових мін, ТМ-62, які були встановлені як на конструкції моста, так і на самій опорі

Як росіяни замінували міст: дивіться відео

До речі, від початку війни Росія вже втратила 1 056 130 солдатів вбитими та пораненими. За минулу добу Сили оборони ліквідували 920 окупантів.

