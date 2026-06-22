ЗСУ вдарили по ключовому мосту окупантів на окупованій території Запоріжжя

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по логістиці окупантів. Авіація ЗСУ вгатила по важливому для ворога мосту на Запоріжжі.

Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Що відомо про атаку українських військових?

Сили оборони України завдали удару по мосту через річку Карачекрак на трасі Е105 в окупованій частині Запорізької області. Окупанти вже неодноразово його ремонтували після попередніх атак.

Авіація ЗСУ вдарила по мосту: дивіться відео

Міст має критичне значення для постачання російських окупаційних сил на запорізькому напрямку. Також міст уже отримував серйозні пошкодження влітку 2025 року та був фактично знищений у лютому 2026.

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У ніч проти 14 червня, а також упродовж минулого дня підрозділи Сил оборони атакували низку військових об'єктів росіян на окупованих територіях і не тільки. Зокрема, була уражена НПС у Ярославській області.

Крім того, дорозвідка встановила результати атаки на термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї 13 червня. Підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та 6.

Українські безпілотники атакували полігон "Восточний" у Новопетрівці, де російські військові готували особовий склад. Під удар потрапило місце дислокації одразу трьох підрозділів армії противника.