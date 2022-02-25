Міст через Сіверський Донець в районі Щастя зруйнований, – Генштаб ЗСУ
25 лютого 2022 , 15:42Читать новость на русском
Джерело:фейссбук Генштабу ЗСУ
У Щасті ведуться напружені бої з російськими окупантами. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що міст через Сіверський Донець в районі Щастя зруйнований.
Окрім того, підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.
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Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.
Раніше повідомлялося, що пожежники Луганської області на особистих автомобілях евакуювали людей з-під обстрілів у Щасті.
Там окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. Мешканці не виходять з бомбосховищ, немає води та електрики, а бойовики не пропускають навіть медичних працівників Червоного Хреста для допомоги цивільним.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!