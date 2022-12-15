Окупанти повністю зруйнували міст через Сіверський Донець: у Зеленського показали його вигляд

Російські окупанти повністю зруйнували міст через Сіверський Донець. Він веде з міста до села Тетянівка та Святогірської Лаври.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Також він опублікував відповідні фото зруйнованого мосту.

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Як виглядає міст через Сіверський Донець

Міст через Сіверський Донець, який веде з міста до села Тетянівка та Святогірської Лаври. Він повністю зруйнований внаслідок бойових дій. Вже проведене спеціальне обстеження. Висновок – потрібна реконструкція,

– розповів Тимошенко.

Наразі тривають роботи з розробки проєктної документації. У планах обласної влади розпочати реконструкцію навесні 2023 року. Нині там облаштовано тимчасовий об’їзд.

"Важливо відновити нашу інфраструктуру, щоб люди мали можливість вільно пересуватися між населеними пунктами. Звісно, всі роботи проводитимуться з огляду на безпекову ситуацію. Ми обов’язково відбудуємо наш Донбас", – наголосив Тимошенко.

Міст через Сіверський Донець повністю зруйнований / фото Кирило Тимошенко

Окупанти форсували Сіверський Донець

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни форсували річку Сіверський Донець, щоб забезпечити просування для основних сил.

Також окупанти намагалися створити понтонний міст через Сіверський Донець біля селища Білогорівка на Луганщині. Про це розповідав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.