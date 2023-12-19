Ремонт мосту Метро: у КМДА сказали, чи закриватимуть "червону" гілку підземки
Джерело:КМДА
Київський міст Метро потребує капітального ремонту. Зокрема, там щонайменше треба підсилити опори споруди.
У Київській міській державній адміністрації запевнили, що ремонт мосту не вплине на рух "червоної" гілки метрополітену. Адже саме міст Метро сполучає два береги Дніпра.
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Що сказали про ремонт мосту Метро в КМДА
Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор запевнив, що заплановане на 2024 рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену. Посадовець закликав не довіряти інформації з анонімних телеграм-каналів та розповів, що:
- наразі вже розробляють проєктну документацію щодо підсилення опор мосту;
- на 2024 рік запланували виконання цих робіт.
Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі,
– заявив Руслан Кандибор.
Київрада припускала закриття мосту
Буквально перед заявою Київської міської державної адміністрації питання ремонту мосту Метро коментували в Київській міськраді.
Зокрема, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує капітального ремонту. Саме він назвав умову, за якої міст можуть закрити.
Два роки ніхто на це (стан моста – 24 Канал) не звертав уваги, просто констатували такий факт. Якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який сполучає два береги. Це взагалі, як на мене, апокаліптичний сценарій,
– заявив Вітренко.
Депутат Київської міської ради 9 скликання від "Слуг народу" пояснив, що закриття мосту Метро – це страшна подія, яка, на його думку, може статися будь-якої миті.
Що відомо про стан мосту Метро
- Гендиректор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський заявив, що міст Метро перебуває у дуже важкому стані та потребує капітального ремонту. Проте там нічого критичного з боку метрополітену не відбувається.
- За словами посадовця, метрополітен регулярно проводить обстеження колій спеціальними колієвимірювальними машинами. Тобто це не візуальний огляд, а огляд за допомогою спецтехніки.
- Віктор Брагінський запевнив, що на ділянці від станції "Дніпро" до станції "Гідропарк" немає жодних змін або відхилень від норми". Тобто частину червоної Святошинсько-Броварської гілки, яка проходить мостом Метро, не закриватимуть.