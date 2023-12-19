Ремонт мосту Метро: у КМДА сказали, чи закриватимуть "червону" гілку підземки

Київський міст Метро потребує капітального ремонту. Зокрема, там щонайменше треба підсилити опори споруди.

У Київській міській державній адміністрації запевнили, що ремонт мосту не вплине на рух "червоної" гілки метрополітену. Адже саме міст Метро сполучає два береги Дніпра.

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Що сказали про ремонт мосту Метро в КМДА

Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор запевнив, що заплановане на 2024 рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену. Посадовець закликав не довіряти інформації з анонімних телеграм-каналів та розповів, що:

наразі вже розробляють проєктну документацію щодо підсилення опор мосту;

на 2024 рік запланували виконання цих робіт.

Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі,

– заявив Руслан Кандибор.

Київрада припускала закриття мосту

Буквально перед заявою Київської міської державної адміністрації питання ремонту мосту Метро коментували в Київській міськраді.

Зокрема, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує капітального ремонту. Саме він назвав умову, за якої міст можуть закрити.

Два роки ніхто на це (стан моста – 24 Канал) не звертав уваги, просто констатували такий факт. Якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який сполучає два береги. Це взагалі, як на мене, апокаліптичний сценарій,

– заявив Вітренко.

Депутат Київської міської ради 9 скликання від "Слуг народу" пояснив, що закриття мосту Метро – це страшна подія, яка, на його думку, може статися будь-якої миті.

Що відомо про стан мосту Метро