У Криму випав сніг: чарівні кадри
30 березня 2023, 09:41Читать новость на русском
Нещодавно у багатьох областях України випав сніг. Тепер зима наприкінці березня прийшла і до Криму.
Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. На світлинах видно, що дерева та вулиці вкриті білим полотном зі снігу, інформує 24 Канал.
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Кримський півострів – у снігу
За прогнозами синоптиків, у Сімферополі та Керчі 30 березня обіцяють 3 градуси тепла та сніг. У більшості міст півострова очікують плюсову температуру та хмарність.
У Криму випав сніг / Фото з соцмереж
Коли в Україну прийде потепління
- За даними Укргідрометцентру, теплу погоду слід чекати 1 та 2 квітня. Температура повітря підніметься до +12 градусів вдень, а вночі триматиметься на рівні 2-5 градусів тепла.
- Очікується, що 1 квітня практично по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягатиме +10..+12 градусів, вночі на рівні +4..+2 градуси.
- Натомість 2 квітня потепління лише посилиться. Так, уночі температура повітря буде дещо теплішою за попередні показники та сягатиме 5 градусів тепла. День обіцяє бути весняно-теплим: температура повітря залишиться фактично на тому ж рівні, що переддень і сягатиме +10..+12 градусів тепла.
- Втім, уже з 3 квітня в Україні можливе незначне похолодання.