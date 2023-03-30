У Криму випав сніг: чарівні кадри

Нещодавно у багатьох областях України випав сніг. Тепер зима наприкінці березня прийшла і до Криму.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. На світлинах видно, що дерева та вулиці вкриті білим полотном зі снігу, інформує 24 Канал.

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Кримський півострів – у снігу

За прогнозами синоптиків, у Сімферополі та Керчі 30 березня обіцяють 3 градуси тепла та сніг. У більшості міст півострова очікують плюсову температуру та хмарність.

У Криму випав сніг / Фото з соцмереж

Коли в Україну прийде потепління