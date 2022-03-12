Міста Волноваха більше не існує: раніше там жили понад 100 тисяч людей

Російські окупанти знищили місто Волноваха на Донеччині. Ракети та снаряди ворога завдали йому неймовірної шкоди.

Волноваха стала мішенню для десятків ракет та снарядів російських окупантів. Обстріли ворога завдали місту шаленої шкоди.

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Волновахи більше не існує

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, міста Волноваха більше не існує. Російські окупанти його повністю знищили.

Раніше у районі Волновахи жило понад 100 тисяч людей. Більшу частину населення вдалося евакуювати.

Оскільки міста з інфраструктурою вже не існує, бої між ЗСУ та орками точаться за територію.

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