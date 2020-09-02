На кількох станціях червоної зони припинили посадку на потяги: де саме
Укрзалізниця не здійснює посадку на потяги на кількох станціях у містах, що потрапили до червоної зони карантину. Зокрема, мовиться про Івано-Франківськ, Ізмаїл та Новоселицю.
На цих станціях можна лише вийти з потяга
У цих населених пунктах пасажир може лише вийти з потяга. Також із зазначених станцій квитки не продають. Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
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Із зазначених станцій не продаються квитки на такі потяги:
- №136/135 Чернівці – Одеса;
- №8/7 Чернівці – Київ;
- №702/701 Львів – Чернівці;
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- №15/16 Харків – Рахів;
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- №217/218 Київ – Рахів;
- №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;
- №118/117 Чернівці – Київ;
- №145/146 Київ – Ізмаїл;
- №231/232 Генічеськ – Івано-Франківськ.
Зміни у маршруті потягів з Івано-Франківська, Новоселиці та Ізмаїла в одному напрямку:
- №749/750 Галич – Київ (замість Івано-Франківська – Київ);
- №1/2 Галич – Костянтинівка (замість Івано-Франківська – Костянтинівка);
- №43/44 Галич – Київ (замість Івано-Франківська – Київ);
- №232/231 Галич – Генічеськ (замість Івано-Франківська – Генічеськ);
- №118/117 Ларга – Київ (замість Новоселиці – Київ);
- №146/145 Котлабух – Київ (замість Ізмаїла – Київ).
МОЗ поділило Україну на зони карантину
Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. 27 серпня карантинні зони в Україні оновили, а почало діяти нове епідемічне зонування з опівночі 31 числа.