Укрзалізниця не здійснює посадку на потяги на кількох станціях у містах, що потрапили до червоної зони карантину. Зокрема, мовиться про Івано-Франківськ, Ізмаїл та Новоселицю.

На цих станціях можна лише вийти з потяга

У цих населених пунктах пасажир може лише вийти з потяга. Також із зазначених станцій квитки не продають. Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

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Із зазначених станцій не продаються квитки на такі потяги:

№136/135 Чернівці – Одеса;

№8/7 Чернівці – Київ;

№702/701 Львів – Чернівці;

№749/750 Київ – Івано-Франківськ;

№15/16 Харків – Рахів;

№43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№217/218 Київ – Рахів;

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;

№118/117 Чернівці – Київ;

№145/146 Київ – Ізмаїл;

№231/232 Генічеськ – Івано-Франківськ.

Зміни у маршруті потягів з Івано-Франківська, Новоселиці та Ізмаїла в одному напрямку:

№749/750 Галич – Київ (замість Івано-Франківська – Київ);

№1/2 Галич – Костянтинівка (замість Івано-Франківська – Костянтинівка);

№43/44 Галич – Київ (замість Івано-Франківська – Київ);

№232/231 Галич – Генічеськ (замість Івано-Франківська – Генічеськ);

№118/117 Ларга – Київ (замість Новоселиці – Київ);

№146/145 Котлабух – Київ (замість Ізмаїла – Київ).

Важливо! Пасажири, які відмовляються від подорожі через закриття станцій, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет. Відшкодування буде 100%.

МОЗ поділило Україну на зони карантину

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. 27 серпня карантинні зони в Україні оновили, а почало діяти нове епідемічне зонування з опівночі 31 числа.

Які саме регіони та населені пункти потрапили до червоної зони читайте тут.



Зони карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу