У містах, де ведуться бойові дії, знищені каналізаційні очисні споруди
15 березня 2022 , 06:41
Джерело:Державна екологічна інспекція
Частина каналізаційних очисних споруд у тих населених пунктах, де тривають активні бойові дії, знищена. Це може завдати шкоду флорі, фауні та здоров'ї людини.
Фахівці штабу при Держекоінспекції продовжують фіксувати екозлочини, які скоюють окупанти. Адже низка населених пунктів зазнали руйнівних наслідків після приходу орків.
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Інспектори ведуть постійний облік пошкоджень об'єктів водної інфраструктури та факти зупинки роботи очисних споруд з метою оперативного реагування,
– мовиться у повідомленні.
Суми збитків у кількох напрямках вже розраховують. Невдовзі їх обіцяють оприлюднити.
Чим небезпечні зруйновані очисні споруди
- Забруднення водойм;
- забрудненням ґрунту та ґрунтових вод;
- порушенням всієї екосистеми на кілометри навколо;
- шкодою флорі, фауні, здоров'ю людей та тварин.
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