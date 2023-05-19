На Одещині під машиною підприємця вибухнула граната

В Одеській області, в місті Рені, пролунав вибух. З'ясували, що вибухівка спрацювала під автомобілем місцевого підприємця.

Інцидент стався вранці 19 травня на вулиці 28 Червня. На щастя, ніхто не постраждав, але пошкоджено одну автівку.

До речі На Кіровоградщині бойова частина ракети вибухнула біля будинку, а уламки дрона спричинили пожежу

Вибухівка була під авто

За інформацією правоохоронців, 36-річний місцевий підприємець завів свій автомобіль, запаркований на вулиці. У цей момент під ним спрацювала вибухівка. На щастя, чоловік не поранився.

Оглянувши машину, він знайшов щось схоже на гранату. Вона була зафіксована під заднім правим колесом. Після такої "знахідки" чоловік негайно звернувся до поліції. Вибухотехніки вилучили уламки пристрою, що здетонував. Це відправлять на експертизу.

Уламки вибухівки відправили на експертизу / Фото поліції:

Наразі триває огляд місця події. Правоохоронці шукають можливих свідків та осіб. Після цього справі нададуть правової кваліфікації.

Вибухівка була під машиною підприємця: відео

Вибух у Чорноморську

Наприкінці квітня у Чорноморську в одному з гаражів стався вибух – здетонувала саморобна бомба. Унаслідок інциденту чоловік отримав важкі травми.

За інформацією ЗМІ, йому відірвало ноги.