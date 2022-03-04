Місто не здавали, переходу на сторону ворога не було, – мер Конотопа

Напередодні у мережі з'явилася інформація, що мер Конотопа нібито перейшов на сторону ворога. Артем Семеніхін запевнив, що місто не здавав, а оприлюднене відео його нібито зради – змонтували й неправильно подали.

Росіяни намагаються захопити Конотоп, зокрема пропонуючи місцевій владі здатися. Та українці борються за місто, запевнив міський голова Артем Семеніхін у коментарі 24 каналу.

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Влада Конотопа запевняє, що не здавала місто

Семеніхін розповів, що до нього приїжджає комендатура орків та закликає здатися.

Вони ставлять умови: на вас націлена артилерія, тому або ви зараз починаєте з нами співпрацювати, і збираєте всі служби – поліцію, пожежників, або ми вас розносимо,

– зазначив мер Конотопа.

Він додав, що відповів на такі пропозиції словами: "ви – окупанти, і як той російський корабел – йдіть нах*й". Загарбник, пояснив Семеніхін, просто неадекватний, він погрожував підірвати всіх, ходив з гранатами в руках.

"Коли він виходив, я сказав: якщо ви в Конотопі щось бахнете, у нас зброї нормальної немає, але ми ножами будемо вас різати", – розповів Семеніхін. Це чула половина міста.

Далі міський голова звернувся до людей, сказав, що треба прийняти рішення. "Або ми нібито мирно співіснуємо, або ми воюємо. Я голосую за війну, я підняв дві руки", – заявив Семеніхін. Більшість його підтримала.

"Гроші в пакетах" ніхто не давав

Мер Конотопа також пояснив інформацію, що його нібито "купили" росіяни. Він уточнив, що на ролику насправді українські полонені, яких вдалося виміняти в ворога.

На відео з пакетами полонені кладуть свої речі в багажник. А почалося "гроші дали, Конотоп продали". Хто з кацапів буде давати гроші, ну логічно,

– продовжив Семеніхін.

Він додав, що на нарізці роликів є лише частина відео, на якому видно полонених, її використали для дезінформації. Повідомлення у медіа про начебто здачу Конотопа мер називає продуманою диверсією. Пояснює її особистими конфліктами з представниками тих, хто розповсюдив інформацію.

Нагадаємо, напередодні у фейсбуці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського оприлюднили відео, яке нібито засвідчувало, що Артем Семеніхін закликав містян не чинити опір ворогу. Мовляв, місту окупанти поставили ультиматум – або жодного супротиву, або ж обстріл артилерією.

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