Життя в умовах пандемії і закритих кордонів змусило багатьох українців згадати про внутрішній туризм. На Харківщині тільки почалося послаблення карантину, а до місцевих перлин рушили перші відвідувачі.

За годину їзди від Харкова розташована унікальна 200-літня пам'ятка Слобожанщини. Це Шарівський маєток або, як його ще називають, Цукровий палац. І не тільки за його білі стіни, а й за те, що тут колись жив німецький цукровий магнат. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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З його прізвищем пов'язані історії. Одна з них така: чоловік нібито засипав цукром заради своєї дружини гірку, щоб та навіть влітку каталася на санчатах. Щоправда, історики вірять у це недуже, але туристи приїздять сюди саме за романтикою і колоритними фото.



Як виглядає Шарівський маєток / Фото YouTube

Шарівський маєток входить до туристичних топових місць області. Єдиний в Східній Україні палац відвідало понад 25 тисяч людей у 2019 році. Туристів могло б бути більше, якби пам’ятку відреставрували.

Потрібні великі гроші, щоб його відновити. Дуже великі кошти вартує проєктно-кошторисна документація, тому що це пам’ятка архітектури національного значення,

– пояснила директорка комунального підприємства "Знахідка" Валерія Попова.

До Цукрового палацу ведуть потріскані та вже зовсім не білі сходи та містки. А на під'їзді до маєтку бездоріжжя. Попри це у Шарівці довкруги маєтку і всередині живуть кілька десятків легенд. Камінь кохання та зради, липова алея з гілками, що ростуть догори, паркова зона з сотнями рослин.

Усередині маєтку збережені фрески та бальні зали, досі працюють каміни, є автентична бібліотека. Це місце колись купили за декілька рублів і програвали в карти. Історія ж Шарівки куди давніша за 200 років.



Шарівський маєток в середині / Фото Туризм та відпочинок в Україні

"Коли Петро Перший пропливав, тут посадив він дуби. З того часу почали називати їх Петрівськими. І стоять вони до сих пір", – пригадав працівник музейного комплексу Павло.

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Реконструкція могла б вивести пам'ятку у 20 туристичних місць України. Проте проєктні роботи зупинили рік тому. Через підозри у корупційних схемах.