З'явились перші супутникові знімки з місця падіння російського Іл-76

У мережі з'явились супутникові фото з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії. На них можна побачити слід, який залишив літак при падінні.

Відповідні супутникові знімки Planet Labs оприлюднили журналісти "Схем" (Радіо Свобода). Вони датовані 31 січня.

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На фото з місця падіння Іл-76 видно слід, який залишив літак при падінні. Він простягається приблизно на 500 метрів.

Як відомо, борт впав 24 січня цього року біля села Яблоново у Бєлгородській області Росії.



Супутникове фото з місця падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області / Фото "Схем"



На фото можна побачити слід 500 метрів / Фото "Схем"

В Росїі заявили, що літак збили з Patriot

Російський диктатор Путін стверджує, що військово-транспортний літак країни-агресора Іл-76 збили в Бєлгородській області "американською системою Patriot". І нібито хоче "міжнародного розслідування".

Фактично відразу після авіатрощі у міноборони країни-агресора заявили, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, яких везли на обмін, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Позиція України

У Генштабі ЗСУ прямо не коментували ситуації, але нагадали, що Росія здійснила 19 ракетних ударів по Харківській області з Бєлгородської за останній тиждень перед падінням літака, а Україна "продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку".



В ГУР МО підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що "відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту".

Для Росії спекуляції щодо українських полонених не є новими. Наразі триває розслідування СБУ для з'ясування усіх обставин.