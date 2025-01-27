Асоціація міст України заявила про тиск на голів невеликих громад і звернулася до президента
- Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість через тиск на голів невеликих громад.
- У зверненні зазначено випадки тиску на голів міських рад, таких як Нетішинська, Дрогобицька та Ірпінська, що послаблює громади й Україну в цілому.
- Асоціація підкреслює важливість місцевого самоврядування як основи демократії і захисту незалежності України, і закликає об'єднати зусилля всіх органів влади у боротьбі проти РФ.
Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського. В об'єднанні закликали українського лідера захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Асоціації міст України.
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Що сказали у зверненні Асоціація міст України
У своєму зверненні Асоціація міст України наводить приклади тиску на голів невеликих громад уже в січні 2025 року. Також в об'єднанні зазначили про попередні звернення про порушення законодавства, процедур і справедливості при проведенні процесуальних дій правоохоронними та судовими органами щодо представників місцевого самоврядування.
У зверненні мовиться про тиск на:
- очільника Нетішинської міської ради – Олександра Супрунюка;
- голову Дрогобицької міської ради – Тараса Кучму;
- голову Ірпінської міської ради – Олександра Маркушина.
Системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до нашої Перемоги,
– зазначили в асоціації.
Асоціація міст України написала звернення до Володимира Зеленського: дивіться документ
Там також наголосили, що місцеве самоврядування є основою демократії та важливою частиною захисту незалежності України під час повномасштабного вторгнення. У зверненні зазначено, що саме сильним місцевим самоврядуванням наша держава відрізняється від путінської Росії.
"Звертаємось до Вас, Володимире Олександровичу, як до Президента – Гаранта Конституції та Верховного Головнокомандувача України, захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість, об’єднати зусилля всіх органів публічної влади в боротьбі проти РФ за Україну, за кожну громаду, за кожного громадянина!" – мовиться у документі.