Місцеві допомогли ЗСУ захопити танки ворога на Чернігівщині

Українські військові дають відсіч російським окупантам по всіх фронтах. ЗСУ разом з місцевими жителями захопили кілька танків біля Чернігова.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Північ" 26 лютого. Захоплену техніку планують задіяти проти окупантів.

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Відомо, що російські найманці спробували прорватися до Чернігова, але їм дали гідну відсіч.

Місцеві закидали їх коктейлями Молотова. У такий спосіб вдалося захопити щонайменше 2 ворожих танки.



На Чернігівщині зупинили ворожі танки / Фото ОК "Північ"

Водночас із техніки окупантів зливають паливо. Щоб не дати армії Росії просунутись далі, також руйнують залізничні мости.

Разом ми поборемо цю навалу!,

– наголосили в "Півночі".



Окупантів закидають коктейлями Молотова / Фото ОК "Північ"

Кидалися під танки

Раніше повідомлялося про героїчних жителів Бахмача, які кидалися під танки, щоб зупинити рух ворожої колони.

На оприлюдненому 26 лютого відео помітно, як місцеві кидали під колеса танків різні речі, наприклад велосипеди. Згодом один чоловік голіруч спробував зупинити російську техніку.

Оборона в Бахмачі на Чернігівщині: дивіться відео

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