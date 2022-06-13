Місцеві "привітали" Гімном України: що відбувалось в окупованому Херсоні на "день Росії"

Окупанти влаштували шабаш на "день Росії" в тимчасово окупованому Херсоні. Місцеві жителі проігнорували свято загарбників і приготували для них особливий сюрприз.

Про це розповіла в ефірі 24 каналу кореспондентка Марина Савченко. За її словами, місцеві жителі взагалі не сприймають окупантів. Вони регулярно нагадують, що Херсон – це Україна: в місті розміщують синьо-жовті прапори, різноманітні плакати та іншу символіку.

Важливо Херсонці відмовилися брати участь у роздачі російських паспортів

А на так званий "день Росії" невідомі патріоти увімкнули на колонці на одній з головних вулиць міста Державний Гімн України. Окупантам це точно не сподобалося.

В місті постійно з'являється українська символіка, прапори, меседжі на кшталт "окупант, йди додому". А на "день Росії" мешканці привітали окупантів – встановили на одній з головних вулиць портативну колонку біля підземного переходу і увімкнули Гімн України. Ось так відзначали "день Росії", – розповіла Марина Савченко.

Росіяни привезли "звьозд", які потім потрапили в ДТП

Російські загарбники облаштували сцену в центрі Херсона поблизу концертного залу "Ювілейний". Туди завезли російських "зірок", про яких взагалі мало хто знає. Єдиним більш-менш відомим гуртом були "Земляни".

Місцеві жителі переважно проігнорували шабаш окупантів. Туди прийшло небагато людей: судячи з одягу, це точно були немісцеві. Марина Савченко припускає, що росіяни звезли масовку з інших тимчасово окупованих територій. Крім того, сюди вже встигли заїхати люди з Криму, Донецька тощо.

Символічно, що вночі автобус з російськими "звьоздами" потрапив в ДТП. Це не дивно, адже після окупації на дорогах Херсонщини немає світла, а всі дороги побиті через важку техніку окупантів.

Самі росіяни розповідають, що ледь не загинули, адже автобус міг влетіти у стовп. Вони припускають, що водій або заснув, або просто не справився з керуванням. За попередніми даними, ніхто з "русскій звьозд" не постраждав.

Херсонці не беруть російських паспортів, але окупанти змушують

11 червня російські загарбники почали роздачу російських паспортів, про яку анонсували заздалегідь. Кумедно, але прийшли всього лиш 23 людини, серед яких були місцеві колаборанти. Зокрема, гауляйтер Володимир Сальдо. Варто додати, що до початку повномасштабної війни в Херсоні мешкало 280 тисяч людей.

Згодом окупанти розповідали, що роздали паспорти близько 4 тисячам людей. Однак Марина Савченко наголошує, що це – черговий російський фейк. У місці, де видають "документи", взагалі не було черг.

Утім, росіяни змушують деяких херсонців брати російські паспорти. Все через нові сім-картки. Їх можна придбати лише за паспортом. Так окупанти взнають прописку людини та її телефонний номер. А після цього починають тиснути на людей.

Як мешканці Херсона "привітали" окупантів на "день Росії": дивіться відео