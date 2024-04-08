У Польщі відбулися місцеві вибори: результати екзит-полу

У Польщі відбуваються місцеві вибори. Вже відомо, які партії лідирують.

Три партії демократичної коаліції, які формують уряд Дональда Туска спільно набрала понад 50% голосів. Поляки обирали із 47 тисяч депутатів місцевих рівнів, а також майже 2,5 тисяч війтів, бургомістрів та мерів міс.

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Результати місцевих виборів

Найбільшу кількість голосів отримала націоналістична партія "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.

Окрім того, чинний мер Рафал Тшасковський від "Громадянської платформи" претендує на переобрання уже в першому турі.

На місцевих виборах перемагає "Право і Справедливість", яка набрала 33,7%.

"Громадянська коаліція" опинилась на другому місці із 31,9% підтримки, проте партія на чолі з Дональдом Туском покращила свій результат порівняно з 2018 роком та набрала 27%.

Партія "Третій шлях", яка входить до урядової коаліції, посіла третє місце з підтримкою 13,5%. Це менше, ніж прогнозували попередні опитування, але більше, ніж у 2018 році.

Ультраправа "Конфедерація" набрала 7,5%, випередивши "Лівицю" (ще одну коаліційну партію), яка отримала лише 6,8%.

Ймовірно, без другого туру виборів обійдуться у Варшаві, Гданську та Катовіце. Чинні мери отримують тут понад 50% голосів.

Однак екзит-пол Ipsos свідчить, що другий тур відбудеться в Кракові, Вроцлаві та Жешуві.

Результати виборів минулого року