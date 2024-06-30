На місці удару в Харкові шукають ще 9 людей, – Синєгубов

Росія вдень 30 червня вкотре обстріляла Харків. Нині на місці удару тривають пошуки 9 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що під час удару загинула 1 людина, ще 9 – отримали поранення.

Важливо У Харкові ворог поцілив у відділення пошти

У Харкові шукають людей після авіаудару

Вибухи у Харкові пролунали близько о 16:28. Як згодом стало відомо, ворог атакував КАБом майже центр міста. На жаль, внаслідок авіаудару загинула одна людина, та 9 осіб отримали поранення. Серед постраждалих – 8-місячна дитина.

Ворог цинічно вдарив по терміналу "Нової пошти". Наразі Олег Синєгубов підтвердив, що загиблий – працівник пошти.

Внаслідок авіаудару також спалахнули автівки. Також постраждало десятки автомобілів в автопарку.

Окрім того, в місці удару могло бути ще щонайменше 9 людей. Наразі триває розбір завалів та пошук зниклих.

Як повідомляє Суспільне, пожежа у Харкові вже охопила близько 200 квадратних метрів.