Росія зазнала найбільшого репутаційного удару з часів Другої світової війни

За місяць Силам оборони України вдалося встановити контроль на території понад 1300 кілометрів квадратних, створивши тим самим буферну зону на кордоні з Сумською областю.

Підсумки першого місяця операції України у Курській області

Сили оборони України змусили відтягнути частину сил та засобів окупантів з інших ділянок зони бойових дій в Україні до Курської області.

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Станом на 6 серпня у Курській області Росії перебувало вороже угруповання чисельністю до 10 тисяч бійців. Станом на 6 вересня – це 35 тисяч бійців. Зокрема, мовиться про підрозділи:

двічі утилізованої 155 окремої бригади морської піхоти;

56-го десантно-штурмового полку, що зараз є у вкрай пригніченому становищі;

810 ОБр МП, що рік сточувала зуби об кремінь у Кринках, потім була відправлена ​​на Покровський напрямок, а після кинута у Курську область;

11 ОДШБр;

488 мотострілецький полк зі складу 144 мотострілецької дивізії;

71 МСП;

38 ОМСБр;

64 ОМСБр;

200 ОМСБр;

бригада "Пятнашка" на кордоні Курської та Бєлгородської областей;

подейкують, що там є ще якийсь "Ахмат", але його ніхто з Сил оборони України наразі не зустрічав.

Вкрай цікавий момент щодо втрат. Президент України Володимир Зеленський вперше озвучив кількість втрат окупаційного війська саме в Курській області – це 6 тисяч тіл убитими та пораненими. З урахуванням нинішнього складу 35 тисяч і 6 тисяч втрат, загальна чисельність ресурсу росіян, залученого в Курській області, за місяць склала 41 тисяча тіл.

Станом на нині окупанти, попри посилення Курського угруповання, не можуть стабілізувати ситуацію і продовжують втрачати територію. Вони будуть змушені гнати ще сили та засоби з зони бойових дій в Україні в Курську область, збільшуючи контингент щонайменше до 50 тисяч бійців.

Сили оборони України перерізали найближчу та найважливішу рокадну "залізку" – через Суджу, тим самим порушивши залізничну логістику. Паралельно була порушена й автомобільна логістика, контролем низки трас у Курській області та частковим вогневим впливом навіть за Е-38 – основною автомобільною артерією з Курська до Рильська. Фактично, контрольована територія на Курщині дозволяє завдавати ударів углиб території Росії.

СОУ взяли під контроль найбільшу газорозподільну станцію в Суджі, що є дуже важливим козирем.

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У перші дні Курської операції російські представники заявляли про припинення будь-яких переговорів з Україною, зокрема щодо обміну полоненими. 24 серпня пройшов обмін 115 на 115. Російське керівництво вимушене йти на контакти, з урахуванням колосальної кількості полонених, яких захопили СОУ.

І важливий аспект – тотальний репутаційний удар по Росії, рівня якого не було з часів Другої світової війни. Хоча у 1969 році Китай на острові Даманський провів операцію на території СРСР. Але все ж таки, факт залишається фактом. Курська операція СОУ принизила Росію так, як ніхто і ніколи її не принижував. Вдіяти з цим вона нічого не може, що є ще більшим приниженням. Це безсилля, яке побачили всі. Абсолютно всі.